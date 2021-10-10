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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:34832

На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 451 человека

COVID-19 подтвердили у 451 человека (Конотопский р-н - 107, Ахтырский р-н - 63, Сумской р-н - 187, Шосткинский р-н - 94).

По состоянию на 10 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 88 183 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1498 летальных случая, за прошедшие сутки - 6 (Сумской р-н - 6).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 80 229 человек, из них за минувшие сутки - 55 (Конотопский р-н - 1, Сумской р-н - 54).

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Общество Коронавирус
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