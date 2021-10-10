На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 451 человека

По состоянию на 10 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 88 183 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1498 летальных случая, за прошедшие сутки - 6 (Сумской р-н - 6).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 80 229 человек, из них за минувшие сутки - 55 (Конотопский р-н - 1, Сумской р-н - 54).
На сегодня в Сумской области превышены 4 из 6 индикаторов определения уровней эпидемической опасности, 3 из них уже три дня...
На сегодня в Сумской области превышены 4 из 6 индикаторов определения уровней эпидемической опасности....
COVID-19 подтвердили у 702 человек (Конотопский р-н - 63, Ахтырский р-н - 81, Роменский р-н - 94, Сумской р-н -...
На сегодня в Сумской области превышены 4 из 6 индикаторов определения уровней эпидемической опасности....
COVID-19 подтвердили у 845 человек (Конотопский р-н - 51, Ахтырский р-н - 179, Роменский р-н - 48, Сумской р-н -...