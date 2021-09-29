На Сумщине сегодня очередное дерби (трансляция)

В Николаевке сойдутся ФК «Виктория» и ФК «Сумы», который на прошлый тур не нашел денег, чтобы провести домашний матч, а теперь нашел, чтобы съездить за 30 км в гости. Николаевцы с 15 очками на 10-м месте, «сумчане» с 5 на 15-м.
ФК «Тростянец» примет мариупольский «Яруд». «Тростянчане» с 17 очками на 8-м месте, мариупольцы с 14 на 11-м. Кстати, тростянчане приглашают сумчан на футбол. Бесплатный автобус отъезжает от универмага «Киев» в 13.00. Бронирование мест по тел. 095-090-28-15. Обратно тоже везут.
Обе встречи начнутся в 15.00.
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