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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Директор ФК «Сумы» родил «концепцию развития» клуба

Директор ФК «Сумы» Артем Линник в ночь с 7 на 8 октября написал пост в Фейсбуке, в котором написал «концепцию развития» клуба.

«Академия Футбола «Сумы» – футбольная школа нового поколения для подготовки и воспитания футболистов высокого класса.

Не бывает больших результатов в профессиональном футболе, если нет качественного массового футбола.

* Цель – оказать существенное и реальное положительное влияние на развитие Сумского футбола.

* Задачи: качественная и всесторонняя подготовка футболистов для профессионального футбола, обеспечение реальных футбольных перспектив для способных выпускников.

* Современная инфраструктура – для организации учебно-тренировочных занятий в распоряжении футбольной школы должны быть футбольные поля, учебно-методический класс, раздевалки с душевыми, тренажерный зал и массажный кабинет!

* Команда профессионалов – только футбольные специалисты-единомышленники, которые посвятят себя для подготовки и воспитанию молодых футболистов. Штат специалистов должен включать в себя – селекционеров, методологов, тренеров полевых игроков, тренеров вратарей, тренеров по технике, тренеров по физподготовке, психологов и других специалистов.

* Системный подход – системный подход на всех этапах подготовки футболистов и во всех сферах работы. Только четко следуя системе, можно добиться необходимого результата. Это долгий и непростой путь, требующий кропотливого труда и терпения, но результаты от поступательного движения будут – это факт.

* Современная методология – только самые передовые методы в подготовке спортсменов, применяемая методология должна охватывать не только тренировочный процесс, а все сферы работы – селекцию, контроль прогресса спортсменов, соревновательную деятельность и т.д.

* Современное оборудование – для тренировочного процесса обязан применяется современный тренировочный инвентарь, специализированные тренажеры и оборудование. Нужно внедрить современные технологии для контроля и оценки эффективности тренировочного процесса и прогресса спортсменов.

* Организация учебно-тренировочного процесса: четкое планирование тренировочных циклов согласно утвержденной системе подготовки, жесткое ограничение количества спортсменов в тренировочной группе – максимум 20 спортсменов на 2 тренера. В каждой группе должны работать 2 тренера с полевыми игроками и один тренер с вратарями, контроль тренировочных планов, теоретические и тактические занятия, разбор игр, индивидуальная коррекция техники. 

* Соревновательная деятельность – все команды должны принимать участие в разнообразных турнирах и чемпионатах. Задачами участия в соревновательной деятельности является получение игрового опыта, отработка и закрепление тренировочной программы в игровых условиях. Все игроки получают необходимое количество игрового времени для роста спортивного мастерства. Результат в играх - это не цель, а следствие правильной работы и качественной подготовки футболистов.

* Открытость и двухсторонняя связь – понятные и открытые взаимоотношения между тренером с футболистами и их родителями. Наша задача, чтобы мы вместе были единой командой, в которой разделяют наши ценности, понимают, что мы делаем и для чего, куда мы движемся.

* Специализация тренеров – все тренеры четко специализируются на своей возрастной категории, т.к. спортсмены в каждой возрастной группе имеют серьезные отличия как в физиологическом, так и в психологическом плане. Тренер – это наставник, педагог, психолог, задачей которого является подобрать «ключи» к раскрытию потенциала каждого спортсмена.

* Прогресс спортсменов – главный критерий оценки эффективности учебно-тренировочного процесса, работы тренеров в целом – это постоянный прогресс спортсменов. Поэтому одной из ключевых задач для нас – это регулярная оценка динамики прогресса футболистов, анализ изменения тактико-технических и физических показателей спортсменов.

* Перспективы для футболистов, которые имеют желание и способности для реализации себя в «большом» футболе – в структуре обязана быть отдельная группа – группа предпрофессиональной подготовки. В этой группе тренируются и играют футболисты 16-18 лет, у которых есть все шансы заиграть на высшем уровне. Программа тренировок группы будет направлена на адаптацию перспективных молодых футболистов к взрослому футболу и доведение их тактико-технических и физических качеств до уровня, соответствующего профессиональному футболу. Кроме того, мы должны сотрудничать с футбольными агентами, которое будут представлять интересы наших выпускников и продвигать их на  футбольных рынках.

Все эти элементы позволят нам создать инновационную и эффективную школу которая будет выпускать первоклассных футболистов!», - написал он.

Спорт ФК Сумы
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