Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:23211

В чемпионате Сумщины новый чемпион

Завершился чемпионат области по футболу в высшей лиге.

ФК «Велетень» Глухов +: - ФК «Украина» Токари

ФК «Кролевец» 0:1 ФК «Явор» Краснополье

ФК «Колос» Севериновка 1:1 ФК «Аграрник Авангард» Белополье

ФК «Ромны-Рятувальник» 0:2 ФК «Нефтяник» Ахтырка

№ Команда И В Н П М РМ О

1 ФК «Велетень» 15 10 3 2 34-14 20 33

2 «Аграрник-Авангард» 15 8 6 1 33-14 19 30

3 ФК «Нефтяник» 15 8 5 2 35-16 19 29

4 «Колос» 15 7 4 4 24-23 1 25

5 «Явор» 15 6 4 5 27-24 3 22

6 «Ромны-Рятувальник» 15 4 2 9 23-45 -22 14

7 «Украина» 15 4 3 8 22-34 -12 12

8 ФК «Кролевец» 15 2 2 11 19-32 -13 8

9 «Альянс-2» Байрак 8 0 1 7 9-24 -15 1

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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