Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:04194

Сумские баскетболисты проиграли третий раз

9-10 октября проходят игры второго тайма чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге.

БК «СумДУ», состав которого обновился более чем наполовину, играл на выезде против «Днепра-2-ДВУФК-СДЮСШОР № 5» (Днепр). Хозяева были сильнее в трех их четырех четвертей, особенно им удалась третья, и выиграли 76:55 (21:18, 20:11, 18:3, 17:23). Это уже третье поражение сумчан в сезоне.

В составе сумчан отличились Игорь Стародуб – 14 очков + 5 передач, Максим Михайлов – 11 очков, Данил Дядечко – 10 очков + 7 подборов…

Завтра пройдет повторная игра.

Спорт Баскетбол БК СумДУ
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские баскетболисты сыграют в Днепре (трансляция)
Сегодня 14:11

Сумские баскетболисты сыграют в Днепре (трансляция)

9-10 октября проходят игры 2-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд высшей мужской лиги....

Сумские баскетболистки стартуют в первой лиге
Вчера 14:46

Сумские баскетболистки стартуют в первой лиге

9-10 октября стартует чемпионат Украины по баскетболу среди женщин в первой лиге....

В Кубках Украины по баскетболу стартуют две сумские команды
07.10.2021 17:10

В Кубках Украины по баскетболу стартуют две сумские команды

В новом сезоне от Сум в Кубках Украины по баскетболу будут участвовать две команды – женская и мужская....

Сумские баскетболисты снова проиграли в Мариуполе
03.10.2021 13:49

Сумские баскетболисты снова проиграли в Мариуполе

Сегодня, 3 октября, БК «СумДУ» проел повторный матч первого тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....

Сумские баскетболисты стартовали с поражения
02.10.2021 15:59

Сумские баскетболисты стартовали с поражения

Сегодня, 2 октября, БК «СумДУ» стартовал в новом сезоне чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....

Новости

По 10 грн с воскресенья: решение исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках опубликовано
Сегодня 18:12
На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 702 человек
Сегодня 08:57
Директор ФК «Сумы» родил «концепцию развития» клуба
Сегодня 19:57
В чемпионате Сумщины новый чемпион
Сегодня 19:23
Сумские баскетболисты проиграли третий раз
Сегодня 19:04
В Сумах продолжается чемпионат Украины по хоккею на траве
Сегодня 18:36
Рэпер из Сум обозвал украинский язык "диалектом", а потом сказал, что просто был в образе "ватника"
Сегодня 15:48
В Сумской ОГА требуют объяснить, почему повысили стоимость проезда в Сумах
Сегодня 15:21
Сумская теннисистка выиграла турнир в столице
Сегодня 15:09
Сумские гандболисты с первой победой в высшей лиге
Сегодня 14:58
Больше всего нарушений карантина на Сумщине на рынках
Сегодня 14:41
Сумские баскетболисты сыграют в Днепре (трансляция)
Сегодня 14:11
view counter

Статьи

Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
Вчера 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
Вчера 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
Вчера 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
07.10.2021 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
07.10.2021 12:49
Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність
07.10.2021 09:57
Коммунальный футбол: быть или не быть? (обновляется)
05.10.2021 20:12
Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
05.10.2021 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Кино Планета Кіно
22.15
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Кино Планета Кіно
19.30 (11.10.2021 - 19.00 на англ. з укр. субтитрами)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 14.20; 18.45; 21.30
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.30; 16.15; 18.05
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.00
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Кино Планета Кіно
17.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.