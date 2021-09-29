Сумские баскетболисты проиграли третий раз 9-10 октября проходят игры второго тайма чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге.

БК «СумДУ», состав которого обновился более чем наполовину, играл на выезде против «Днепра-2-ДВУФК-СДЮСШОР № 5» (Днепр). Хозяева были сильнее в трех их четырех четвертей, особенно им удалась третья, и выиграли 76:55 (21:18, 20:11, 18:3, 17:23). Это уже третье поражение сумчан в сезоне.

В составе сумчан отличились Игорь Стародуб – 14 очков + 5 передач, Максим Михайлов – 11 очков, Данил Дядечко – 10 очков + 7 подборов…

Завтра пройдет повторная игра.