В Сумской ОГА требуют объяснить, почему повысили стоимость проезда в Сумах Сумская облгосадминистрация обратилась в Сумской городской совет с требованием предоставить разъяснения относительно повышения цен на проезд в общественном транспорте.

Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий отметил, что вопрос тарифов должен быть прозрачным и экономически обоснованным.

«Вопрос тарифов на любые услуги действительно болезненный для значительного количества людей. Оно имеет не только экономическую, но и социальную составляющую, - отметил Дмитрий Живицкий. - С одной стороны тарифы должны быть экономически обоснованными, а с другой - размер платы за проезд должен соответствовать платежеспособности жителей города Сумы».

Поэтому, чтобы уменьшить социальное напряжение, с целью широкого информирования населения, во избежание недоразумений между перевозчиками, общественностью и властью, облгосадминистрация запрашивает у Сумского городского совета информацию о детальном обосновании повышения тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском коммунальном и частном пассажирском транспорте.

«Недопустимо принимать такие решения в кулуарах. С общественностью никто не оговаривал этот вопрос публично, - констатировал глава облгосадминистрации. - При решении социально-значимых вопросов должно обязательно осуществляться конструктивная коммуникация между властью и населением».

Напомним: 8 октября исполком принял решения о повышении тарифов в коммунальных автобусах и троллейбусах в полтора раза – с 4 до 6 грн (на самом деле до 10 грн, но разницу будут выплачивать КП «Электроавтотранс» из городского бюджета. Речь идет о сумме колко 100 млн грн в год), в маршрутках с 7 до 10 грн (для младших школьников с 2 до 5 грн). При этом члены исполкома не прислушались к доводам общественности о неправильности расчетов перевозчиков, так как те выпускают в рейсы меньшее количество машин, чем в расчетах, тем самым уменьшая своих расходы.

На 10 октября на 16.00 назначен митинг протеста на пл. Независимости по поводу повышения качества услуг в маршрутках.