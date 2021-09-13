Сумские гандболисты с первой победой в высшей лиге Сегодня, 9 октября, в Сумах прошли повторные игры первого тура чемпионата Украины по гандболу среди команды высшей мужской лиги.

СГК «Сумы» снова проиграл харьковской команде «ХАИ-ФГХО» 21:29 (9:14). За наших отличились: Михаил Яценко – 5 голов, Владислав Передерий - 4 мяча…

ГК «RGM Group – СумДУ» после вчерашней ничьей сегодня минимально обыграл днепрян из «УДХТУ» 27:26 (11:11). За наших забивали: Александр Герус - 9, Иван Чеботарь, Александр Колесников - по 5 мячей…

Еще в одном матче «ХНУ» (Хмельницкий) второй раз обыграл команду ДЮСШ им. Лагутина (Запорожье) 21:16 (11:10).

После первого тура ГК «RGM Group – СумДУ» с 3 очками на третьем месте. Впереди харьковчане и хмельнитчане с 4 очками. «Сумы» с запорожцами и полтавской «Динамо-академией» (не игравшей пока) с 0 в конце турнирной таблице.