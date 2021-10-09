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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:4133

Больше всего нарушений карантина на Сумщине на рынках

Во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко сообщила, что у 25% объектов, проверенных в течение трех дней , выявлены нарушения санитарных норм.

«С 4 по 7 октября нами было проверено 325 объектов. Нарушение масочного режима, отсутствие дезинфекционных средств, не соблюдение личной гигиены работниками и т.п. установлено на 25% объектов. Самый высокий процент выявленных нарушений у нас на рынках - 44%, заведениях общественного питания - 35% и учебных заведениях - 26%, - рассказала она. - С начала года за нарушения карантинного режима привлечено к административной ответственности более 1700 должностных лиц».

Общество Нарушение карантина
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