Сумские баскетболисты сыграют в Днепре (трансляция)

БК «СумДУ» второй тур подряд проводит на выезде. После неудачного вояжа в Мариуполь теперь сумчане встретятся с «Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР-5». У обеих команд после первого тура по 0 побед и 2 поражения.
Начало игр в субботу в 16.00, в воскресенье – в 12.00.
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