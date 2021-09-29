Сумские баскетболисты сыграют в Днепре (трансляция) 9-10 октября проходят игры 2-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд высшей мужской лиги.

БК «СумДУ» второй тур подряд проводит на выезде. После неудачного вояжа в Мариуполь теперь сумчане встретятся с «Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР-5». У обеих команд после первого тура по 0 побед и 2 поражения.

Начало игр в субботу в 16.00, в воскресенье – в 12.00.