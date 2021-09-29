В Сумах водитель троллейбуса раньше времени потребовал с пассажира 6 грн за проезд

Об этом написал в Фейсбуке сумчанин Дмитрий Майданюк.
«КП "Электротранс", ваш водитель троллейбуса 056 по маршруту 10а сегодня, 09-10-21, без вступившего в действие решения исполкома, уже принимает по 6 гривен за проезд.
Когда я к нему обратился, он понял, что попался, ведь на телефоне у меня был открыт сайт Сумского горсовета, где я проверял наличие решения, начал отрицать все... гавнюк он. Ожидаю вашу реакцию! Я буду требовать не выговор водителю, а больших действий и соответствующего наказания!
Я не знаю, сколько он людей так обманул...», - обратился сумчанин к коммунальному перевозчику.
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