В Сумах водитель троллейбуса раньше времени потребовал с пассажира 6 грн за проезд Хотя решение о повышении стоимости проезда вступает в силу только с 16 октября.

Об этом написал в Фейсбуке сумчанин Дмитрий Майданюк.

«КП "Электротранс", ваш водитель троллейбуса 056 по маршруту 10а сегодня, 09-10-21, без вступившего в действие решения исполкома, уже принимает по 6 гривен за проезд.

Когда я к нему обратился, он понял, что попался, ведь на телефоне у меня был открыт сайт Сумского горсовета, где я проверял наличие решения, начал отрицать все... гавнюк он. Ожидаю вашу реакцию! Я буду требовать не выговор водителю, а больших действий и соответствующего наказания!

Я не знаю, сколько он людей так обманул...», - обратился сумчанин к коммунальному перевозчику.