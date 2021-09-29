Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:53222

В Сумах водитель троллейбуса раньше времени потребовал с пассажира 6 грн за проезд

Хотя решение о повышении стоимости проезда вступает в силу только с 16 октября.

Об этом написал в Фейсбуке сумчанин Дмитрий Майданюк.

«КП "Электротранс", ваш водитель троллейбуса 056 по маршруту 10а сегодня, 09-10-21, без вступившего в действие решения исполкома, уже принимает по 6 гривен за проезд.

Когда я к нему обратился, он понял, что попался, ведь на телефоне у меня был открыт сайт Сумского горсовета, где я проверял наличие решения, начал отрицать все... гавнюк он. Ожидаю вашу реакцию! Я буду требовать не выговор водителю, а больших действий и соответствующего наказания!

Я не знаю, сколько он людей так обманул...», - обратился сумчанин к коммунальному перевозчику.

Общество Подорожание проезда
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчане будут протестовать против новых тарифов в маршрутках
Вчера 16:34

Сумчане будут протестовать против новых тарифов в маршрутках

Митинг протеста против новых тарифов в маршрутках пройдет в воскресенье, 10 октября....

Жители Степановки митингуют против повышения цен на маршрутки
Вчера 14:05

Жители Степановки митингуют против повышения цен на маршрутки

В Степановке Сумского района люди митингуют против повышения цен на междугородных маршрутах....

В Сумах повысили тарифы на проезд в маршрутках
Вчера 11:11

В Сумах повысили тарифы на проезд в маршрутках

Сегодня, 8 октября, на заседании исполкома Сумского горсовета было принято решение «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги по перевозке...

В Сумах повысили стоимость проезда в коммунальном транспорте
Вчера 10:28

В Сумах повысили стоимость проезда в коммунальном транспорте

Сегодня, 8 октября, на заседании исполкома Сумского горсовета было принято решение «Об установлении предельных тарифов на услуги городского электрического транспорта...

Сегодня исполком рассмотрит повышение стоимости проезда в маршрутках
Вчера 09:24

Сегодня исполком рассмотрит повышение стоимости проезда в маршрутках

Сегодня, 8 октября, состоится внеочередное заседание исполкома Сумского горсовета....

Новости

На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 702 человек
Сегодня 08:57
В Сумах повысили тарифы на проезд в маршрутках
Вчера 11:11
Сумские баскетболисты сыграют в Днепре (трансляция)
Сегодня 14:11
В Сумах водитель троллейбуса раньше времени потребовал с пассажира 6 грн за проезд
Сегодня 13:53
В Украине уже две в области в красной зоне: на очереди Сумщина
Сегодня 09:29
Сумчан запрошують до участі в Першому вечірньому фестивалі неформальної освіти «Мистецтво вчитися разом»
Сегодня 09:03
Полиция разыскивает интернет-мошенника, который обманул конотопчанку
Сегодня 08:54
Уже завтра в Сумах сборная Украины примет олимпийских чемпионок
Сегодня 08:38
В Сумах стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве
Вчера 22:56
Сумские гандболисты стартовали в высшей лиге
Вчера 22:32
Зеленский уволил главу Шосткинского района
Вчера 21:17
В Кролевце полицейские остановили пьяного, который хулиганил в магазине
Вчера 17:50
view counter

Статьи

Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
Вчера 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
Вчера 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
Вчера 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
07.10.2021 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
07.10.2021 12:49
Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність
07.10.2021 09:57
Коммунальный футбол: быть или не быть? (обновляется)
05.10.2021 20:12
Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
05.10.2021 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Кино Планета Кіно
22.15
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Кино Планета Кіно
19.30 (11.10.2021 - 19.00 на англ. з укр. субтитрами)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 14.20; 18.45; 21.30
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.30; 16.15; 18.05
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.00
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Кино Планета Кіно
17.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.