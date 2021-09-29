В Украине уже две в области в красной зоне: на очереди Сумщина На сегодня в Сумской области превышены 4 из 6 индикаторов определения уровней эпидемической опасности.

В Сумской области, как и во всей Украине превышен показатель уровня заболеваемости – 522 на 100 тыс. населения (при норме 75). Это 3-е место по Украине. Выше только Луганская – 768 и Черновицкая – 768. С среднем по Украине – 373. В прошлом году ближе к ноябрю этот показатель в Сумской области был самым высоким в Украине – больше 1000.

Коэффициент выявления случаев заболевания превышает норму уже больше трех дней и сейчас составляет 28,3% (при норме в 20%). Это самый высокий показатель в Украине. Он также превышен в Житомирской – 23%, Хмельницкой – 21,1%, Полтавской – 21% и Тернопольской областях – 20,3%. В среднем по Украине – 14,8%.

Уровень госпитализации второй день подряд превысил норму в 60 на 100 тыс. населения и составил 68,1. Он также превышен еще в 9 областях. Больше всего в Харьковской области – 90,6. В среднем по Украине – 56,9.

Динамика уровня госпитализации второй день подряд превысила норму в 50% и составила 59,5%. Выше только в Ривненской – 74,9% и Херсонской – 65,4%. Всего превышен в 6 областях. В среднем по Украине – 36,8%.

А согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 №1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2», «красный» уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух указанных выше признаков. Кроме первого. На сегодня в Сумской области превышены три из них (уже два дня подряд). Остался один день...

Кстати, судя по показателям, уже сегодня в «красную» зону должна перейти Житомирская область, у которой превышены по три дня подряд коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализации, и Херсонская, у которой превышены уровень и динамика уровня госпитализаций.