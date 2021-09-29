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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:57684

На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 702 человек

COVID-19 подтвердили у 702 человек (Конотопский р-н - 63, Ахтырский р-н - 81, Роменский р-н - 94, Сумской р-н - 400, Шосткинский р-н - 64).

По состоянию на 9 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 87 732 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1492 летальных случая, за прошедшие сутки - 4 (Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 2, Шосткинский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 80 174 человек, из них за минувшие сутки - 155 (Конотопский р-н - 26, Ахтырский р-н - 3, Роменский р-н - 8, Сумской р-н - 83, Шосткинский р-н - 35).

Общество Коронавирус
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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