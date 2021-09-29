На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 702 человек COVID-19 подтвердили у 702 человек (Конотопский р-н - 63, Ахтырский р-н - 81, Роменский р-н - 94, Сумской р-н - 400, Шосткинский р-н - 64).

По состоянию на 9 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 87 732 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1492 летальных случая, за прошедшие сутки - 4 (Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 2, Шосткинский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 80 174 человек, из них за минувшие сутки - 155 (Конотопский р-н - 26, Ахтырский р-н - 3, Роменский р-н - 8, Сумской р-н - 83, Шосткинский р-н - 35).