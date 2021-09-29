На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 702 человек

По состоянию на 9 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 87 732 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1492 летальных случая, за прошедшие сутки - 4 (Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 2, Шосткинский р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 80 174 человек, из них за минувшие сутки - 155 (Конотопский р-н - 26, Ахтырский р-н - 3, Роменский р-н - 8, Сумской р-н - 83, Шосткинский р-н - 35).
На сегодня в Сумской области превышены 4 из 6 индикаторов определения уровней эпидемической опасности....
На сегодня в Сумской области превышены 4 из 6 индикаторов определения уровней эпидемической опасности....
COVID-19 подтвердили у 845 человек (Конотопский р-н - 51, Ахтырский р-н - 179, Роменский р-н - 48, Сумской р-н -...
За пятницу на Сумщине подтверждено 845 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
COVID-19 подтвердили у 674 человек (Конотопский р-н - 85, Ахтырский р-н - 84, Роменский р-н - 67, Сумской р-н -...