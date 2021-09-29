Полиция разыскивает интернет-мошенника, который обманул конотопчанку Жительница города Конотоп, пытаясь приобрести топливные брикеты, перечислила аферисту более 26 000 гривен.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась 43-летняя конотопчанка. Она рассказала правоохранителям, что в сети Интернет нашла объявление о продаже топливных брикетов. Предложение ее заинтересовало, поэтому женщина позвонила продавцу, чтобы обсудить условия сделки. Собеседник попросил обязательную предоплату в сумме 6500 гривен. Заявительница, ничего не подозревая, перечислила ему средства и стала ждать товар. Позже продавец снова позвонил и попросил перечислить еще 20 000 гривен. Потерпевшей и сделала. После чего, автор объявления перестал выходить с ней на связь.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста.

Полицейские обращаются к гражданам с советом быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. Не отсылайте предоплату за заказанный товар, а рассчитывайтесь за него уже при получении.

Будьте бдительны и осторожны! Не дайте шанса аферистам вас обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.