Уже завтра в Сумах сборная Украины примет олимпийских чемпионок В воскресенье, 10 октября, в Сумах пройдет гандбольный матч между женскими сборными Украины и Франции.

Команды встретятся в рамках 2-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы-2022. Игра начнется в 18.00 в манеже СумГУ. Билеты на матч можно приобрести здесь. Стоимость билетов - 100 грн. В первом туре, 7 октября, сборная Украины со счетом 23:22 в гостях победила бронзового призера предыдущего чемпионата Европы сборную Хорватии.