Уже завтра в Сумах сборная Украины примет олимпийских чемпионок

Команды встретятся в рамках 2-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы-2022.
Игра начнется в 18.00 в манеже СумГУ. Билеты на матч можно приобрести здесь. Стоимость билетов - 100 грн.
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