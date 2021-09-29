Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:0398

Сумчан запрошують до участі в Першому вечірньому фестивалі неформальної освіти «Мистецтво вчитися разом»

У рамках Тижнів Німеччини в Україні, що цього року приурочені до 30-річчя німецько-українських відносин, у Сумах відбудеться Перший вечірній фестиваль неформальної освіти «Мистецтво вчитися разом».

«Мистецтво вчитися разом» – це 36 захоплюючих тренінгів за трьома напрямами протягом одного вечора.

Фестиваль організовують ГО «Центр освіти впродовж життя» за підтримки Посольства Німеччини в Україні, СумДУ, DVV International в Україні та Сумська міська ради.

У середу, 13 жовтня, в Конгрес-центрі СумДУ на охочих чекатимуть майстер-класи та лекції від кращих тренерів зі всієї України. А у перервах між заходами – спілкування за кавою та споглядання сучасного мистецтва, представленого у трьох тематичних виставках.

Передбачене проведення й не менш корисних онлайн-заходів, до яких можна буде долучитися через Zoom.

Участь у фестивалі безплатна, але за попередньою реєстрацією.

Захід відбуватиметься з дотриманням всіх вимог Постанови Кабінет Міністрів України, що встановлює карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Програма фестивалю або Переглянути не завантажуючи

Общество Анонс Неформальное образование Фестиваль
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Уже завтра в Сумах сборная Украины примет олимпийских чемпионок
Сегодня 08:38

Уже завтра в Сумах сборная Украины примет олимпийских чемпионок

В воскресенье, 10 октября, в Сумах пройдет гандбольный матч между женскими сборными Украины и Франции....

Сумчане будут протестовать против новых тарифов в маршрутках
Вчера 16:34

Сумчане будут протестовать против новых тарифов в маршрутках

Митинг протеста против новых тарифов в маршрутках пройдет в воскресенье, 10 октября....

Сумские баскетболистки стартуют в первой лиге
Вчера 14:46

Сумские баскетболистки стартуют в первой лиге

9-10 октября стартует чемпионат Украины по баскетболу среди женщин в первой лиге....

В Сумах стартует гандбольный сезон
Вчера 11:07

В Сумах стартует гандбольный сезон

8-9 октября в Сумах пройдут игры первого тура чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге....

У Сумах пройде виставка-ярмарок “Золота осінь”
Вчера 08:05

У Сумах пройде виставка-ярмарок “Золота осінь”

Ярмарковий захід розпочнеться 9 жовтня о 8.30 на території Сумського національного аграрного університету за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,...

Новости

На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 702 человек
Сегодня 08:57
В Сумах повысили тарифы на проезд в маршрутках
Вчера 11:11
В Украине уже две в области в красной зоне: на очереди Сумщина
Сегодня 09:29
Сумчан запрошують до участі в Першому вечірньому фестивалі неформальної освіти «Мистецтво вчитися разом»
Сегодня 09:03
Полиция разыскивает интернет-мошенника, который обманул конотопчанку
Сегодня 08:54
Уже завтра в Сумах сборная Украины примет олимпийских чемпионок
Сегодня 08:38
В Сумах стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве
Вчера 22:56
Сумские гандболисты стартовали в высшей лиге
Вчера 22:32
Зеленский уволил главу Шосткинского района
Вчера 21:17
В Кролевце полицейские остановили пьяного, который хулиганил в магазине
Вчера 17:50
В Сумах копы остановили пьяного водителя-рецидивиста
Вчера 17:21
Где можно вакцинироваться в Сумах на выходных?
Вчера 16:49
view counter

Статьи

Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
Вчера 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
Вчера 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
Вчера 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
07.10.2021 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
07.10.2021 12:49
Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність
07.10.2021 09:57
Коммунальный футбол: быть или не быть? (обновляется)
05.10.2021 20:12
Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
05.10.2021 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Кино Планета Кіно
22.15
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Кино Планета Кіно
19.30 (11.10.2021 - 19.00 на англ. з укр. субтитрами)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 14.20; 18.45; 21.30
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.30; 16.15; 18.05
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.00
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Кино Планета Кіно
17.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.