Сумчан запрошують до участі в Першому вечірньому фестивалі неформальної освіти «Мистецтво вчитися разом»

«Мистецтво вчитися разом» – це 36 захоплюючих тренінгів за трьома напрямами протягом одного вечора.

Фестиваль організовують ГО «Центр освіти впродовж життя» за підтримки Посольства Німеччини в Україні, СумДУ, DVV International в Україні та Сумська міська ради.

У середу, 13 жовтня, в Конгрес-центрі СумДУ на охочих чекатимуть майстер-класи та лекції від кращих тренерів зі всієї України. А у перервах між заходами – спілкування за кавою та споглядання сучасного мистецтва, представленого у трьох тематичних виставках.

Передбачене проведення й не менш корисних онлайн-заходів, до яких можна буде долучитися через Zoom.

Участь у фестивалі безплатна, але за попередньою реєстрацією.

Захід відбуватиметься з дотриманням всіх вимог Постанови Кабінет Міністрів України, що встановлює карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Програма фестивалю або Переглянути не завантажуючи