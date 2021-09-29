Сумчан запрошують до участі в Першому вечірньому фестивалі неформальної освіти «Мистецтво вчитися разом»

«Мистецтво вчитися разом» – це 36 захоплюючих тренінгів за трьома напрямами протягом одного вечора.
Фестиваль організовують ГО «Центр освіти впродовж життя» за підтримки Посольства Німеччини в Україні, СумДУ, DVV International в Україні та Сумська міська ради.
У середу, 13 жовтня, в Конгрес-центрі СумДУ на охочих чекатимуть майстер-класи та лекції від кращих тренерів зі всієї України. А у перервах між заходами – спілкування за кавою та споглядання сучасного мистецтва, представленого у трьох тематичних виставках.
Передбачене проведення й не менш корисних онлайн-заходів, до яких можна буде долучитися через Zoom.
Участь у фестивалі безплатна, але за попередньою реєстрацією.
Захід відбуватиметься з дотриманням всіх вимог Постанови Кабінет Міністрів України, що встановлює карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.
Програма фестивалю або Переглянути не завантажуючи
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