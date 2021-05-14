В Кролевце полицейские остановили пьяного, который хулиганил в магазине

Как выяснили правоохранители, прибывшие на место происшествия по вызову, в магазин зашел 28-летний житель города, который по неизвестным причинам, начал бить и ломать магазинные витрины.
Как было установлено в дальнейшем, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Следователями полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство».
Досудебное расследование продолжается, ущерб, нанесенный продовольственном заведения устанавливаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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