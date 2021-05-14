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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:50121

В Кролевце полицейские остановили пьяного, который хулиганил в магазине

Рано утром 7 октября в полицию позвонила продавщица одного из магазинов города и сообщила, что неизвестный мужчина устроил трощу в магазине.

Как выяснили правоохранители, прибывшие на место происшествия по вызову, в магазин зашел 28-летний житель города, который по неизвестным причинам, начал бить и ломать магазинные витрины.

Как было установлено в дальнейшем, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Следователями полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство».

Досудебное расследование продолжается, ущерб, нанесенный продовольственном заведения устанавливаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Хулиганство
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