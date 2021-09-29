Сумчане будут протестовать против новых тарифов в маршрутках Митинг протеста против новых тарифов в маршрутках пройдет в воскресенье, 10 октября.

Начало в 16.00 на пл. Независимости в Сумах.

«Не будь байдужим до свого гаманця!» и «За «адекватні» умови – адекватна ціна», - пишут организаторы.

Для кого этот митинг непонятно, ведь у чиновников все равно выходной.

Напомним: сегодня исполком принял решение о новых тарифах в маршрутках, повысив стоимость проезда с 7 до 10 грн, не прислушавшись к аргументам общественников. Тариф на проезд в автобусах и троллейбусах повысили с 4 до 6 грн.