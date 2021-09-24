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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:21124

В Сумах копы остановили пьяного водителя-рецидивиста

Сумчанина, который в третий раз за год нетрезвым управлял автомобилем, обнаружили патрульные.

Автомобиль BMW, водитель которого нарушил ПДД, экипаж патрульных остановил на улице Героев Крут. У 37-летнего водителя инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения. Осмотр, который он прошел на месте остановки, зафиксировал результат 0,64 промилле алкоголя (что в три раза больше нормы). А проверив его личность по имеющимся полицейским базам данных, установили, что мужчина уже третий раз в течение года управляет автомобилем в состоянии опьянения.

На мужчину патрульные вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и составили протокол по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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