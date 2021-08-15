В Ахтырке умерла чиновница райгосадминистрации

Об этом сообщается на странице райгосадминистрации в Фейсбуке.
«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, после продолжительной болезни оборвалась жизнь нашей коллеги - главного специалиста архивного отдела Ахтырской районной государственной администрации Татьяны Яковлевны Веретун.
Вечная светлая память коллеге...», - говорится в сообщении.
Сегодня, 9 сентября, остановилось сердце Натальи Шейко....
Коллектив управления здравоохранения Сумского городского совета глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти заведующей консультативно-диагностического отделения № 2 КНП «Детская клиническая...
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Сегодня, 16 августа, ушла в вечность Жовкла Елена Ивановна, заместитель директора Сумской областной гимназии-интерната для талантливых и творчески одаренных детей....
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