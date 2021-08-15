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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:18185

В Ахтырке умерла чиновница райгосадминистрации

Сегодня ушла из жизни главный специалист архивного отдела Ахтырской районной государственной администрации Татьяна Веретун.

Об этом сообщается на странице райгосадминистрации в Фейсбуке.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, после продолжительной болезни оборвалась жизнь нашей коллеги - главного специалиста архивного отдела Ахтырской районной государственной администрации Татьяны Яковлевны Веретун.

Вечная светлая память коллеге...», - говорится в сообщении.

Общество Утрата
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