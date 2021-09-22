В Сумах поймали наркодилера Полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотических средств и психотропных веществ.

Полицейские получили информацию о том, что 33-летний мужчина по месту жительства может хранить наркотики. Поэтому, во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили около 700 граммов каннабиса, 8 граммов амфетамина и устройства для употребления наркотиков.

Все найденное изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.