В Сумах поймали наркодилера

Полицейские получили информацию о том, что 33-летний мужчина по месту жительства может хранить наркотики. Поэтому, во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили около 700 граммов каннабиса, 8 граммов амфетамина и устройства для употребления наркотиков.
Все найденное изъято и направлено на экспертизу.
По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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