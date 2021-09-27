Где можно вакцинироваться в Сумах на выходных? Вакцинирован - значит, защищен: график работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных.

На выходных, 9 и 10 октября, в Сумах продолжат работать пункты прививки и Центры массовой вакцинации.

Прививаться можно будет в ТРЦ «Киев» (с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00), ТРЦ «Мануфактура» (с 10:00 до 14:00), амбулаториях КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» (ул. Ильинская, 48/50 - с 9:00 до 14:00; ул. Ковпака, 7 - суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье с 9:00 до 12:00), амбулатории КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» (ул. Привокзальная, 3А, с 9:00 до 14:00).