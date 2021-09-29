На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание сена и спасли 2 жилых дома

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя на открытой территории. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Николаевка.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено более 3 тонны сена в тюках, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на два жилых дома, хозяйственную постройку и остальные сена, расположенного рядом.
В 11:25 возгорание локализовали, а в 11:47 - потратив на тушение почти 3 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники т 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Николаевка.
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