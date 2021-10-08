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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:39282

В Сумах столкнулись такси и грузовик

На улице Харьковской произошла авария с участием Geely Emgrand и Fiat Ducato.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Дтп
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