В Сумах столкнулись такси и грузовик

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.
Полицейские Глухова составили девять админматериалов на злостного нарушителя ПДД....
Полиция Конотопа устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб человек....
Ночью патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Труда....
Сегодня, 5 октября, около 9:30, патрульные получили сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на улице Металлургов....
Авария с участием Mercedes-Benz и Toyota Corolla произошла на улице Прокофьева в Сумах....