Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:46152

Сумские баскетболистки стартуют в первой лиге

9-10 октября стартует чемпионат Украины по баскетболу среди женщин в первой лиге.

Сумская команда «СумГПУ-КДЮСШ № 1» примет команду БК «Мелитополь». Игры пройдут на площадке Областной ДЮСШ (ул. 20 лет Победы, 9А).

В субботу игра начнется в 19.15, в воскресенье – в 10.15.

Спорт Анонс Баскетбол СумДПУ-КДЮСШ № 1
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах стартует гандбольный сезон
Сегодня 11:07

В Сумах стартует гандбольный сезон

8-9 октября в Сумах пройдут игры первого тура чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге....

У Сумах пройде виставка-ярмарок “Золота осінь”
Сегодня 08:05

У Сумах пройде виставка-ярмарок “Золота осінь”

Ярмарковий захід розпочнеться 9 жовтня о 8.30 на території Сумського національного аграрного університету за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,...

В Кубках Украины по баскетболу стартуют две сумские команды
Вчера 17:10

В Кубках Украины по баскетболу стартуют две сумские команды

В новом сезоне от Сум в Кубках Украины по баскетболу будут участвовать две команды – женская и мужская....

Сегодня АФФК «Сумы» принимает чемпиона Украины (трансляция)
Вчера 10:03

Сегодня АФФК «Сумы» принимает чемпиона Украины (трансляция)

АФФК «Сумы» и ивано-франковский «Ураган» в четверг, 7 октября, откроют программу шестого тура Экстра-лиги....

Сумчан приглашают на хоккей
Вчера 08:04

Сумчан приглашают на хоккей

Второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд состоится на поле в детском парке «Сказка» 8-10 октября....

view counter

Статьи

Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
Сегодня 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
Сегодня 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
Сегодня 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
Вчера 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
Вчера 12:49
Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність
Вчера 09:57
Коммунальный футбол: быть или не быть? (обновляется)
05.10.2021 20:12
Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
05.10.2021 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Кино Планета Кіно
16.20; 22.15
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Кино Планета Кіно
19.30 (11.10.2021 - 19.00 на англ. з укр. субтитрами)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 14.20; 18.45; 21.30
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.30; 16.15; 18.05
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Кино Планета Кіно
17.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.