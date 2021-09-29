Сумские баскетболистки стартуют в первой лиге

Сумская команда «СумГПУ-КДЮСШ № 1» примет команду БК «Мелитополь». Игры пройдут на площадке Областной ДЮСШ (ул. 20 лет Победы, 9А).
В субботу игра начнется в 19.15, в воскресенье – в 10.15.
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