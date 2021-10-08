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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах снова молились и ели чиновники

В Сумской ОГА состоялся молитвенный завтрак.

Участие в молитвенном завтраке приняли глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, глава бюджетной комиссии областного совета Олег Медуница, представители христианских церквей и религиозных организаций.

Участники молитвенного завтрака собрались накануне Дня защитников и защитниц Украины. Поэтому Дмитрий Живицкий призвал присутствующих помолиться за погибших воинов и наших героев, которые сегодня защищают целостность Украины в зоне АТО / ООС.

Также глава облгосадминистрации вместе с участниками молитвенного завтрака обсудил тему распространения коронавирусной инфекции и призвал всех вакцинироваться.

Участники молитвенного завтрака в этот раз читали главу 19 Евангелия от Луки, говорили о добре и зле, христианских ценностях, отношении людей к Богу и т.п. Обсуждали также историческое прошлое украинцев, отдельно останавливались на временах Голодомора в Украине и уничтожении церквей по территории Украины и Сумщины. Говорили и о том, что нынешнее поколение должно больше знать о христианстве, жить с верой в сердцах, чтобы подобные трагедии в нашем государстве не повторились.

В завершение молитвенного завтрака присутствующие помолились за Украину, Сумщину, за мир и процветание на нашей земле.

Право Молитвенный завтрак
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