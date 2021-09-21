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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:58222

В Сумах полицейские предупредили передачу наркотиков в СИЗО

Наркотическое вещество было спрятано в продукты питания и выявлено в посылке, поступившей осужденному.

Посылка поступила на имя 37-летнего осужденного за грабеж. Во время ее осмотра оперативники обнаружили среди продуктов пакет с сухим молоком. Тщательно его осмотрев, правоохранители установили, что сухое молоко смешано с метадоном.

Осужденный получатель посылки пояснил, что якобы сам заранее подготовил для себя такую смесь. В случае, если вскоре окажется за решеткой.

Правоохранители изъяли наркотическое вещество и направили на экспертное исследование.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики СИЗО
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