В Сумах полицейские предупредили передачу наркотиков в СИЗО

Посылка поступила на имя 37-летнего осужденного за грабеж. Во время ее осмотра оперативники обнаружили среди продуктов пакет с сухим молоком. Тщательно его осмотрев, правоохранители установили, что сухое молоко смешано с метадоном.
Осужденный получатель посылки пояснил, что якобы сам заранее подготовил для себя такую смесь. В случае, если вскоре окажется за решеткой.
Правоохранители изъяли наркотическое вещество и направили на экспертное исследование.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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