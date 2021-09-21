В Сумах полицейские предупредили передачу наркотиков в СИЗО Наркотическое вещество было спрятано в продукты питания и выявлено в посылке, поступившей осужденному.

Посылка поступила на имя 37-летнего осужденного за грабеж. Во время ее осмотра оперативники обнаружили среди продуктов пакет с сухим молоком. Тщательно его осмотрев, правоохранители установили, что сухое молоко смешано с метадоном.

Осужденный получатель посылки пояснил, что якобы сам заранее подготовил для себя такую смесь. В случае, если вскоре окажется за решеткой.

Правоохранители изъяли наркотическое вещество и направили на экспертное исследование.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.