На Сумщине вакцинируют людей старшего возраста в отделениях «Укрпочты»

В течение 7 октября в 18 отделениях «Укрпочты» по всей области работали 18 мобильных бригад. Процедуру вакцинации прошли более 300 пенсионеров.
Такие мобильные бригады будут работать в отделениях «Укрпочты» ежедневно. Жителям области достаточно обратиться в ближайшее отделение, выразить желание привиться, чтобы работники «Укрпочты» составили списки и пригласили мобильную бригаду на определенную дату.
Напомним, что на территории области есть все виды вакцины против коронавируса.
Власти призывают людей в возрасте 65+ и их родных воспользоваться такой возможностью и защитить себя и своих близких от заражения или тяжелого течения болезни.
Сейчас в Украине более 11 млн пенсионеров, вакцинировано около 25%. В Сумской области проживает 318 тыс. пенсионеров, из них вакцинировано около 30%. А из 11 460 малобильных лиц процедуру вакцинации прошли вообще только 290.
Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальницы горуправления образования Татьяна Дрыга....
По словам замначальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галины Хометы, сейчас в области активных больных коронавирусной инфекцией - 3047 человек....
Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко....
Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
На Сумщине 14 учреждений общего среднего образования перешли на дистанционное обучение 23 сентября....