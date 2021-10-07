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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине вакцинируют людей старшего возраста в отделениях «Укрпочты»

С 7 октября в Сумской области мобильные бригады проводят процедуру вакцинации против COVID-19 в отделениях «Укрпочты».

В течение 7 октября в 18 отделениях «Укрпочты» по всей области работали 18 мобильных бригад. Процедуру вакцинации прошли более 300 пенсионеров.

Такие мобильные бригады будут работать в отделениях «Укрпочты» ежедневно. Жителям области достаточно обратиться в ближайшее отделение, выразить желание привиться, чтобы работники «Укрпочты» составили списки и пригласили мобильную бригаду на определенную дату.

Напомним, что на территории области есть все виды вакцины против коронавируса.

Власти призывают людей в возрасте 65+ и их родных воспользоваться такой возможностью и защитить себя и своих близких от заражения или тяжелого течения болезни.

Справка

Сейчас в Украине более 11 млн пенсионеров, вакцинировано около 25%. В Сумской области проживает 318 тыс. пенсионеров, из них вакцинировано около 30%. А из 11 460 малобильных лиц процедуру вакцинации прошли вообще только 290.

Общество Вакцинация Укрпочта
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