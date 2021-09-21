Сумские футзалисты проиграли чемпиону

АФФК «Сумы» в манеже СумГУ принимал чемпиона Украины ивано-франковский «Ураган».
Игра носила обоюдоострый характер, было много моментов, но счет был открыт лишь под конец первого тайма: на 20-й минуте забил воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, который уже давно играет в Ивано-Франковске.
Сумчане сумели сравнять на 36-й минуте благодаря голу Василия Кефы. Но спустя две минуты судья назначил сомнительный пенальти в ворота наших (от столкновения с игроком соперником пострадали сразу два наших игрока, но нарушение усмотрели у кого-то из них), который реализовал Николай Грицына.
В итоге 1:2 – обидное поражение.
У «Сум» остается всего 3 очка в 5 играх и пока все то же 7-е место.
Остальные матчи тура сыграют в пятницу и субботу.
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