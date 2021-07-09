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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:02234

Где на Сумщине платят самую большую зарплату?

В августе 2021 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 12 107 грн (в целом по Украине – 13 997 грн).

По сравнению с августом прошлого года размер средней зарплаты в области увеличился на 23,1%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 11,1%, сообщает Главное управление статистики в Сумской области.

Самая высокая средняя заработная плата была в добывающей промышленности – 21 411 грн, на предприятиях по поставке электроэнергии и газа – 15 442 грн, финансовой и страховой деятельности – 13 270 грн, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 13 175 грн, здравоохранения и предоставления социальной помощи – 10 428 грн, образования – 9 800 грн. Наименьшими были начисления работникам сферы административного и вспомогательного обслуживания – 7 420 грн.

Задолженность по выплате заработной платы на протяжении августа 2021 года увеличилась на 5,1 млн грн и на 1 сентября составила 318,0 млн грн.

Крупнейшими должниками остаются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 228,8 млн грн, КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 46,7 млн грн), ГП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» (долг 15,7 млн грн).

Экономика Средняя зарплата Статистика
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