На Сумщине судью пытался запугать осужденный за пьяную езду Судья Черкас Темиров из Середина-Будского районного суда Сумской области рассматривал дело об административном правонарушении по ч.1 ст.130 КоАП (управление авто в нетрезвом состоянии).

В связи с неявкой ответчика и вызванного в качестве свидетеля работника полиции заседания неоднократно откладывали. Когда же всем участникам дела удалось собраться в зале суда, подозреваемый начал категорически отрицать свою вину в совершении правонарушения. Однако по результатам рассмотрения дела судья вынес постановление, согласно которому ответчика признали виновным. Кроме того, на мужчину наложили административное взыскание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн.) с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Через две недели не довольный решением мужчина вернулся в помещение суда с требованием личной беседы в кабинете Ч.Темирова. Не попав в кабинет, в тот же день позвонил на мобильный и выразил недовольство наложенным на него взысканием, угрожая служителю Фемиды. После того как судья перестал брать трубку, начали поступать СМС-сообщения с угрозами.

Эту ситуацию Ч.Темиров описал в своем обращении (№3689 / 0 / 6-21) в Высший совет правосудия.

Своим решением судья пытался обезопасить участников дорожного движения от водителя, который любит ездить навеселе. Теперь законник еще и имеет проблемы с правонарушителем, который, наверное, считает, что закон не для него писан, пишет Закон и бизнес.