В Кубках Украины по баскетболу стартуют две сумские команды

Федерация баскетбола Украины провела 7 октября жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины среди женских команд и 1/16 финала среди мужских.
Женская команда «СумГПУ-КДЮСШ-1» встретится с «НУБиП» (Киев, Национальный университет биоресурсов и природопользования). Базовые даты матчей 1/8 финала - с 11 по 17 октября.
Мужская команда «СумДУ» сыграет с победителем пары «Одесса-2» (Одесса) – «Кривбасс-2» (Кривой Рог). Базовые дни для проведения матчей 6-7 ноября.
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