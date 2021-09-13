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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:108

В Кубках Украины по баскетболу стартуют две сумские команды

В новом сезоне от Сум в Кубках Украины по баскетболу будут участвовать две команды – женская и мужская.

Федерация баскетбола Украины провела 7 октября жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины среди женских команд и 1/16 финала среди мужских.

Женская команда «СумГПУ-КДЮСШ-1» встретится с «НУБиП» (Киев, Национальный университет биоресурсов и природопользования). Базовые даты матчей 1/8 финала - с 11 по 17 октября.

Мужская команда «СумДУ» сыграет с победителем пары «Одесса-2» (Одесса) – «Кривбасс-2» (Кривой Рог). Базовые дни для проведения матчей 6-7 ноября.

Спорт Баскетбол
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