В Сумах будут судить мужчину, который кочергой избил сожительницу До 8 лет лишения свободы грозит мужчине за нанесение тяжких телесных повреждений сожительнице.

Сумской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины, который избил свою сожительницу кочергой. 69-летняя потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения.

Событие произошло в одном из сел Сумского района 15 августа 2021 года. Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего его жена начала ругать. Во время словесной перепалки она ударила его несколько раз металлической кочергой. Мужчине удалось забрать кочергу в сожительницы, после чего он ушел в дом отдыхать. Через некоторое время, будучи обиженным на женщину, он вышел во двор и несколько раз ударил ее этой же кочергой. Медики констатировали у потерпевшей закрытую тупую травму живота, разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение. Долгое время она провела в больнице.

Примечательно, что в июне 2015 года эти же гражданские супруги уже попадали в поле зрения правоохранителей. Тогда женщина на почве ревности во время ссоры отрезала мужу половой орган. За содеянное она была приговорена к 4 годам лишения свободы. Муж ее простил и после освобождения из мест лишения свободы они снова проживали вместе.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.