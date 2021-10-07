В Сумах с пятницы заработают 5 комплексов автофиксации нарушений ПДД С 8 октября на автомобильных дорогах Сум заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

В Сумах уже установлены 5 приборов контроля «КАСКАД»: - ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99), направление прибора на ул. Люблинскую; - ул. Харьковская, 96, направление прибора на ул. Сергея Табалы; - ул. Героев Сумщины, 10, направления прибора на ул. Гагарина. - ул. Героев Сумщины, 27, направление прибора на площадь Независимости. - ул. Героев Крут, 20, направление прибора на ул. Ивана Харитоненко. С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться на сайте МВС https://cutt.ly/GWLjHvk.