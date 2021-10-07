В Сумах с пятницы заработают 5 комплексов автофиксации нарушений ПДД

В Сумах уже установлены 5 приборов контроля «КАСКАД»:
- ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99), направление прибора на ул. Люблинскую;
- ул. Харьковская, 96, направление прибора на ул. Сергея Табалы;
- ул. Героев Сумщины, 10, направления прибора на ул. Гагарина.
- ул. Героев Сумщины, 27, направление прибора на площадь Независимости.
- ул. Героев Крут, 20, направление прибора на ул. Ивана Харитоненко.
С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться на сайте МВС https://cutt.ly/GWLjHvk.