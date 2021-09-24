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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:58204

Трое жительниц Шосткинского района стали жертвами аферистов

В телефонном разговоре псевдобаанкиры выведали у доверчивых женщин конфиденциальную информацию по их банковским карточкам.

На телефон 51-летней жительницы Шостки позвонила неизвестная женщина, которая в разговоре назвалась сотрудницей банка. «Банкирша» предложила клиентке снизить процентную ставку по ее «кредитке». Шосткинка согласилась и с помощью подсказок собеседницы провела ряд операций на своей финансовой странице в Интернете. Лишь позже заявительница поняла, что вместо снижения процентной ставки, она собственными руками перечислила мошенникам почти 25 000 гривен.

Жертвой псевдобанкиров стали и две жительницы Глухова. Женщины предоставили телефонным собеседникам, которые назвались сотрудниками банка, конфиденциальную информацию по своим финансовым документам якобы для восстановления действия их счетов. В результате этого с банковской карты 63-летней глуховчанки исчезло более 11 000 гривен, а со счета 35-летней гражданки - 2000 гривен. Как оказалось, все трое пострадавших хорошо знали о таких мошеннические схемы, однако поверили телефонным аферистам.

В полиции по данным фактам возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых устанавливаются личности злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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