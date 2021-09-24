Трое жительниц Шосткинского района стали жертвами аферистов

На телефон 51-летней жительницы Шостки позвонила неизвестная женщина, которая в разговоре назвалась сотрудницей банка. «Банкирша» предложила клиентке снизить процентную ставку по ее «кредитке». Шосткинка согласилась и с помощью подсказок собеседницы провела ряд операций на своей финансовой странице в Интернете. Лишь позже заявительница поняла, что вместо снижения процентной ставки, она собственными руками перечислила мошенникам почти 25 000 гривен.
Жертвой псевдобанкиров стали и две жительницы Глухова. Женщины предоставили телефонным собеседникам, которые назвались сотрудниками банка, конфиденциальную информацию по своим финансовым документам якобы для восстановления действия их счетов. В результате этого с банковской карты 63-летней глуховчанки исчезло более 11 000 гривен, а со счета 35-летней гражданки - 2000 гривен. Как оказалось, все трое пострадавших хорошо знали о таких мошеннические схемы, однако поверили телефонным аферистам.
В полиции по данным фактам возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых устанавливаются личности злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
За минувшие сутки от мошеннических действий «соцработниц» пострадали две пожилые супружеские пары из Шосткинского района....
Житель Марчихина Буды, который хотел обмануть «АШАН», заплатит 34 000 гривен штрафа....
44-летняя женщина предоставила неизвестным телефонным собеседникам, которые назвались представителями финансового учреждения, информацию по своей «кредитке» и в результате потеряла со...
По ходатайству следователя и прокурора Ахтырской окружной прокуратуры решением суда 1 октября подозреваемому в мошенничестве избрана мера пресечения в виде...
Менее двух часов потребовалось оперативникам Ахтырского районного отдела полиции чтобы разыскать и задержать афериста, который действовал по схеме «Ваш родственник...