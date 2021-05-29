В Сумах снова минировали суд Сегодня, 7 октября, около 10.25 Заречный районный суд г. Сумы прибыли сотрудники полиции, которым сообщили, что помещение суда заминировано.

Посетители и работники суда были эвакуированы. После проведения правоохранителями осмотра здания, взрывное устройство не обнаружено. С 11.00 суд работает в штатном режиме.