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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:31577

В Сумах снова минировали суд

Сегодня, 7 октября, около 10.25 Заречный районный суд г. Сумы прибыли сотрудники полиции, которым сообщили, что помещение суда заминировано.

Посетители и работники суда были эвакуированы. После проведения правоохранителями осмотра здания, взрывное устройство не обнаружено.

С 11.00 суд работает в штатном режиме.

Право Минирование
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