В Сумах снова минировали суд

Посетители и работники суда были эвакуированы. После проведения правоохранителями осмотра здания, взрывное устройство не обнаружено.
С 11.00 суд работает в штатном режиме.
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