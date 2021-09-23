На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание комбайна 6 октября в 16:36 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании комбайна на поле вблизи с. Рогинцы, что на Роменщине.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым из бункера. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Рогинцы.

По прибытию было установлено, что огонь охватил электропроводку в бункере машины, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь комбайн.

В 16:44 возгорание локализовали, а в 16:59 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Рогинцы.