На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание комбайна

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым из бункера. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Рогинцы.
По прибытию было установлено, что огонь охватил электропроводку в бункере машины, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь комбайн.
В 16:44 возгорание локализовали, а в 16:59 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Рогинцы.
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