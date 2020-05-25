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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:04259

Двух жителей Сумщины подозревают в переправке нелегала через границу

Двум лицам сообщено о подозрении в незаконной переправке иностранца через государственную границу Украины за 26 тыс грн.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении двум жителям Шосткинщины, которые по предварительному сговору организовали незаконную переправку через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые, будучи хорошо знакомыми с местностью, пообещали переправить гражданина Узбекистана на территорию Российской Федерации вне установленного пункта пропуска. Получив аванс в размере 13 500 грн, мужчины 20 сентября 2021 года доставили нелегала к разграничительной линии. Указав направление движения и населенный пункт, где его ожидают уже на территории Российской Федерации, подозреваемые забрали у иностранца вторую часть денег в сумме 12 500 грн.

Факт незаконной переправки через государственную границу Украины задокументирован сотрудниками Управления миграционной полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области. Досудебное расследование осуществляется следователями Шосткинского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Переправка нелегалов
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