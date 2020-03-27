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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:46357

В Ахтырской школе за 30 млн грн собираются ремонтировать бассейн

В Ахтырке проведены подготовительные работы по реконструкции бассейна в школе № 3.

Заместитель главы Сумской облгосадминистрации Елена Бойко осмотрела состояние объекта реконструкции бассейн Ахтырской ООШ I-III ступеней № 3.

«Все подготовительные работы на этом объекте уже проведены, сейчас завершаются тендерные процедуры и надеемся, что в ближайшее время активная фаза работ на будет начата, - рассказала Елена Бойко. - Нынешний год, как и следующий, есть годами построения бассейнов в Украине, поэтому этот проект абсолютно актуален. Кроме того, видим возможность по созданию инклюзивного пространства, и уже даны рекомендации руководству общины и школы по обеспечению заведения необходимым оборудованием для возможности занятий в бассейне детей с инвалидностью. Будем надеяться, что эта школа будет иметь современный бассейн, и дети смогут заниматься плаванием, заниматься на уроках физкультуры и кружках».

Справка

Общая ожидаемая стоимость реконструкции бассейна составляет 30 млн грн. Из бюджета Ахтырского городского совета в 2021 году выделено 3 млн грн, что составляет 10% от общей ожидаемой стоимости проекта.

Общество Ахтырка Ремонт бассейна
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