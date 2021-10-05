Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:03259

Сегодня АФФК «Сумы» принимает чемпиона Украины (трансляция)

АФФК «Сумы» и ивано-франковский «Ураган» в четверг, 7 октября, откроют программу шестого тура Экстра-лиги.

Игра состоится в манеже СумГУ, начало - в 17.00. Вход для детей - свободный, для взрослых - 20 гривен.

После пяти туров «Сумы» занимают седьмое место в турнирной таблице с тремя очками, а действующий чемпион лидирует с 11 баллами.

В связи с карантинными ограничениями напоминаем, что зрители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию на трибунах.

Спорт Анонс АФФК Сумы Трансляция Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчан приглашают на хоккей
Сегодня 08:04

Сумчан приглашают на хоккей

Второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд состоится на поле в детском парке «Сказка» 8-10 октября....

Сумские футзалисты примут чемпиона в четверг
Вчера 08:05

Сумские футзалисты примут чемпиона в четверг

АФФК «Сумы» и ивано-франковский «Ураган» в четверг, 7 октября, откроют программу шестого тура Экстра-лиги....

У Сумах покажуть виставку графіки
04.10.2021 08:02

У Сумах покажуть виставку графіки

Його твори вражають глядача, обеззброюють реалізмом і багатством деталей....

В Сумах «Альянс» сыграет с «Агробизнес» (трансляция)
03.10.2021 10:05

В Сумах «Альянс» сыграет с «Агробизнес» (трансляция)

Сегодня, 3 октября, в Сумах на стадионе «Юбилейный» липоводолинский «Альянс» примет «Агробизнес» с Волочиска....

Сумские футзалисты проиграли в Херсоне
02.10.2021 15:52

Сумские футзалисты проиграли в Херсоне

Сегодня, 2 октября, прошли матчи 5-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

view counter

Статьи

«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах®
Сегодня 12:49
Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність
Сегодня 09:57
Коммунальный футбол: быть или не быть? (обновляется)
05.10.2021 20:12
Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
05.10.2021 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Кино Планета Кіно
16.20; 22.15
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Кино Планета Кіно
19.30 (11.10.2021 - 19.00 на англ. з укр. субтитрами)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 14.20; 18.45; 21.30
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Кино Планета Кіно
17.40
Навколо світу за 80 днів (Самюель Турно, 2021)
Навколо світу за 80 днів (Самюель Турно, 2021)
Кино Планета Кіно
12.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.