Сегодня АФФК «Сумы» принимает чемпиона Украины (трансляция) АФФК «Сумы» и ивано-франковский «Ураган» в четверг, 7 октября, откроют программу шестого тура Экстра-лиги.

Игра состоится в манеже СумГУ, начало - в 17.00. Вход для детей - свободный, для взрослых - 20 гривен.

После пяти туров «Сумы» занимают седьмое место в турнирной таблице с тремя очками, а действующий чемпион лидирует с 11 баллами.

В связи с карантинными ограничениями напоминаем, что зрители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию на трибунах.