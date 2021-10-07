На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 674 человек

По состоянию на 7 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 86 185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1479 летальных случая, за минувшие сутки - 7 (Конотопский р-н - 2, Ахтырский р-н - 4, Сумской р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 79 783 человек, из них за минувшие сутки - 147 (Конотопский р-н - 5, Ахтырский р-н - 8, Роменский р-н - 13, Сумской р-н - 103, Шосткинский р-н - 18).
В Сумах заболело 294 человека, умер 1, выздоровело 85. Болеют 1845.
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