Директор ФК «Сумы» попытался объяснить, почему не состоялся матч с «Таврией»

«Добрый день всем любителям Сумского футбола!
Кто меня не знает , то я с удовольствием представлюсь: Артём Линник, на данном этапе своей жизни занимаю должность директора ФК «Сумы».
Много информации попало в социальные сети и СМИ о том, что 12 тур Чемпионата Украины по футболу среди профессионалов
Сумы — Таврия не состояться в связи с отсутствием финансирования.
Все это так, да не совсем …
Маленький экскурс : ещё в 2016 году (год основания ФК «LS Group», который в 2020 году стал функционировать как ФК «Сумы») я лично присутствовал и знаю как зарождался этот клуб и как все это происходило! Могу сказать одно - это был долгий и тернистый путь.
Переход со статуса общественной организации в статус коммунального предприятия - дался сложнее всего (сегодня не об этом) и меня назначили директором футбольного клуба.
Получение статуса профессионального клуба мы считали большой победой для всех! Команда есть , можно играть!
Но что произошло дальше? А вот что !
Футболисты не захотели оставаться в этом клубе по ряду причин…
С БОЕВОГО состава остаётся лишь 5 игроков !
Нужно было начинать все с начала!
Тренер начинает работу по подбору игроков.
Сумские футболисты не горели желанием учавствовать в этом ( в связи с отсутствием даже минимальных условий для тренировочного процесса и существования).
Времени на подготовку - 14 дней, в команде 5 игроков !
На первую игру совместными усилиями с тренерским штабом мы смогли заявить 15 человек (3 с которых вратари )!
Мы прошли этот сложный период !
На сегодняшний день я прекрасно понимаю, что результат Нашей команды - это последствие малого промежутка времени для качественного подбора игроков и подготовки футболистов!
Я не снимаю с себя ответственность за негативный результат, но все это время идёт политические непонятные подводные течения, от которых страдает футбольный клуб! Как выразился один из депутатов:
«Футбольный клуб - это мертвое новорожденное дитя, на которого никто особо не обращает внимание!»
Неделю я пытался донести информацию о том, что нет денег на зарплату игрокам и дальнейшее участие команды в этом Чемпионате, но меня не слышали! Как результат - мы не смогли провести этот тур, зато Нас наконец-то услышали !
Считаю что письмо, которое пришлось отправить в Профессиональную футбольную лигу о том, что в связи с отсутствием финансирования Мы не сможем провести домашнюю игру, было необходимостью по ряду причин!
Я рад, что теперь поменяется отношение наших руководителей к команде , что финансирование будет в полном объёме, что появится стратегия развития клуба, появятся все условия для дальнейшей ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ работы нашей команды!», - написал он в Фейсбуке.
Откуда резко взялись финансы остается загадкой, если депутатам на сессии даже не предлагалось за это голосовать. Начальник отдела по делам молодежи и спорта молчит, профильный заммэра молчит. Остается догадываться, что. Вероятно, перекинули из других видов спорта…
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