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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Директор ФК «Сумы» попытался объяснить, почему не состоялся матч с «Таврией»

Директор КП «ФК «Сумы» Артем Линник в ночь с 6 на 7 октября, уже после несостоявшегося матча против симферопольской «Таврии», высказался по ситуации в клубе.

«Добрый день всем любителям Сумского футбола!

Кто меня не знает , то я с удовольствием представлюсь: Артём Линник, на данном этапе своей жизни занимаю должность директора ФК «Сумы».

Много информации попало  в социальные сети и СМИ о том, что 12 тур Чемпионата Украины по футболу среди профессионалов

Сумы — Таврия не состояться в связи с отсутствием финансирования.

Все это так, да не совсем …

Маленький экскурс : ещё в 2016 году (год основания ФК «LS Group», который в 2020 году стал функционировать как ФК «Сумы») я лично присутствовал и знаю как зарождался этот клуб и как все это происходило! Могу сказать одно - это был долгий и тернистый путь.

Переход со статуса общественной организации в статус коммунального предприятия - дался сложнее всего (сегодня не об этом) и меня назначили директором футбольного клуба.

Получение статуса профессионального клуба  мы считали большой победой для всех! Команда есть , можно играть!

Но что произошло дальше? А вот что !

Футболисты не захотели оставаться в этом клубе по ряду причин…

С БОЕВОГО состава остаётся лишь 5 игроков !

Нужно было начинать все с начала!

Тренер начинает работу по подбору игроков.

Сумские футболисты не горели желанием учавствовать в этом ( в связи с отсутствием даже минимальных условий для тренировочного процесса и существования).

Времени на подготовку - 14 дней, в команде   5 игроков !

На первую игру совместными усилиями с тренерским штабом мы смогли заявить 15 человек (3 с которых вратари )!

Мы прошли этот сложный период !

На сегодняшний день я прекрасно понимаю, что результат Нашей команды - это последствие малого промежутка времени для качественного подбора игроков и подготовки футболистов!

Я не снимаю с себя ответственность за негативный результат, но все это время идёт политические непонятные подводные течения, от которых страдает футбольный клуб! Как выразился один из депутатов:

«Футбольный клуб - это мертвое новорожденное дитя, на которого никто особо не обращает внимание!»

Неделю я пытался донести информацию о том, что нет денег на зарплату игрокам и дальнейшее участие команды в этом Чемпионате, но меня не слышали! Как результат - мы не смогли провести этот тур, зато Нас наконец-то услышали !

Считаю что письмо, которое пришлось отправить в Профессиональную футбольную лигу о том, что в связи с отсутствием финансирования Мы не сможем провести домашнюю игру, было необходимостью по ряду причин!

Я рад, что теперь поменяется отношение наших руководителей к команде , что финансирование будет в полном объёме, что появится стратегия развития клуба, появятся все условия для дальнейшей ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ работы нашей команды!», - написал он в Фейсбуке.

Откуда резко взялись финансы остается загадкой, если депутатам на сессии даже не предлагалось за это голосовать. Начальник отдела по делам молодежи и спорта молчит, профильный заммэра молчит. Остается догадываться, что. Вероятно, перекинули из других видов спорта…

Спорт Артем Линник ФК Сумы Футбол
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