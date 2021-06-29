Сумчане отличились на чемпионате Европы 17 медалей чемпионата Европы по спортивному радиоориентированию завоевали сумчане.

С 29 сентября по 3 октября в Жилине (Словакия) состоялся чемпионат Европы по спортивному радиоориентированию.

В состав национальной сборной команды Украины вошли десять воспитанников сумского тренера Максима Редьки, которые в личном зачете завоевали:

М-14 Богдан Пасичник - 2 золота, 1 серебро;

Ж-14 Анастасия Ковтун - 2 бронзы;

М-16 Остап Дереколенко - 2 золота, 1 бронза;

М-19 Егор Редька - 1 серебро;

М-19 Кирилл Лагутин - 1 бронза;

Ж-21 Елизавета Мирошниченко - 1 серебро;

Ж-35 Елена Редька - 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронза;

М-40 Максим Редька - 2 золота, 1 серебро.