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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах обкатывали новую модель маршрутки: длиннее, но неудобнее

Украинский производитель автобусов с целью информирования о своей продукции выставил на один из маршрутов Сум на день обновленную модель автобуса «Рута-40».

Как отметил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, отдел пошел на встречу производителю, ведь качество перевозки пассажиров зависит от того, каким транспортом оно осуществляется, что будет учтено при проведении ближайшего конкурса.

«Это второй визит представителей завода в город. Первая презентация состоялась на базе КП «Электроавтотранс», куда были приглашены перевозчики, которые имели возможность ознакомиться с транспортом. Впоследствии производитель предложил отработать день на одном из маршрутов. На маршруте № 20 согласились на такой эксперимент. По итогам дня перевозчики смогут составить представлений о преимуществах и недостатках использования именно этой модели автобуса», - сказал чиновник.

Сергей Яковенко отметил, что город готов предоставлять и другим производителям возможности для тестирования автобусов.

Как сообщили представители платформы «Дій», «это та же «Рута» - просто длинная (9 м вместо 7). Определенный шаг вперед, по сравнению с привычными сумчанам Рутами, но очень маленький.

Далеко не идеальным аналогам «Эталону» или «Богдану» средней вместимости, которые в последние годы закупаются КП СГС «Электроавтотранс» «Рута-40» безусловно уступает по удобству для пассажиров, практически не имея преимущества по цене (2 млн против 2,1-2,2).

Доступным данное транспортное средство точно не назовешь. Аппарель (пандус) съемный – представьте, как его водитель достает, устанавливает, завозит колясочника, а затем возвращает обратно к стенке... Площадка для колясочников тесная.

Места для приоритетных категорий пассажиров (там где наклейка человека с палкой) на высоте 3 ступеней - это как издевательство.

Количество мест для сидения - 18. Разрешенных стоячих - 24/26 (в обычные «Руте» разрешено 4 стоячих, а не так как вы привыкли).

На окнах традиционные форточки, но кажется 3-х мало для такой длины салона. Люки тоже традиционные - 2 шт.

Переход с / к площадке, которую и накопительной не назовешь, мягко говоря, не очень удобен.

Наш вывод: в качестве альтернативы обычным маршруткам - возможно, как средний автобус с претензиями на доступность – нет».

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Общество Маршрутки
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