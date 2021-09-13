На Сумщине пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы

Во время проверки гражданина Молдовы, который в качестве пассажира въезжал в Украину рейсовым автобусом, который следовал из Москвы в Кишинев, сработала международная база данных Интерпола. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию лица.
По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 186 УК Республики Молдова - «Кража».
Сейчас 28-летнего мужчину после проведения процессуальных действий в установленном порядке передали компетентным правоохранительным органам.
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