На Сумщине пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который находится в международном розыске.

Во время проверки гражданина Молдовы, который в качестве пассажира въезжал в Украину рейсовым автобусом, который следовал из Москвы в Кишинев, сработала международная база данных Интерпола. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию лица.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 186 УК Республики Молдова - «Кража».

Сейчас 28-летнего мужчину после проведения процессуальных действий в установленном порядке передали компетентным правоохранительным органам.