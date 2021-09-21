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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:00195

В Сумах несколько микрорайонов остались без воды

Сумской водоканал сообщает об отключении воды на углу улиц Глинки и Парковой для проведения аварийных работ, что привело к остановке водоснабжения в нескольких районах Сум.

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение ул.Харьковская, ул. СКД. ул. Екатерины Зеленко, ул. Сергея Табалы Севера, ул. Даргомыжского, ул. Генерала Честнва, ул. Прокофьева, р-н Химгородка, р-н Басы и прилегающих к ним улиц и переулков.

Общество Отключение воды
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