В Сумах несколько микрорайонов остались без воды Сумской водоканал сообщает об отключении воды на углу улиц Глинки и Парковой для проведения аварийных работ, что привело к остановке водоснабжения в нескольких районах Сум.

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение ул.Харьковская, ул. СКД. ул. Екатерины Зеленко, ул. Сергея Табалы Севера, ул. Даргомыжского, ул. Генерала Честнва, ул. Прокофьева, р-н Химгородка, р-н Басы и прилегающих к ним улиц и переулков.