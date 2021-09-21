В Сумах несколько микрорайонов остались без воды

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение ул.Харьковская, ул. СКД. ул. Екатерины Зеленко, ул. Сергея Табалы Севера, ул. Даргомыжского, ул. Генерала Честнва, ул. Прокофьева, р-н Химгородка, р-н Басы и прилегающих к ним улиц и переулков.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды ул. Ковпака, 18....
Горотдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....