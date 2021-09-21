Команды с Сумщины проиграли во второй лиге

ФК «Сумы» должен был принимать симферопольскую «Таврию», но из-за финансовых проблем не смог провести даже домашний матч. Скорее всего, ему будет засчитано техническое поражение (два таких во время сезона означает автоматическое снятие с турнира).
ФК «Тростянец» в гостях проиграл «Полтаве» 0:2, а «Виктория» из Николаевки впервые проиграла под руководством нового тренера Анатолия Безсмертного – 1:2 от «Скорука» в Никополе. Единственный гол за наших забил Дмитрий Гранкин в конце первого тайма, во втором хозяева забили дважды. Решающий с сомнительного пенальти в компенсированное арбитром время.
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