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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:29180

Команды с Сумщины проиграли во второй лиге

Сегодня, 6 октября, прошли матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Сумы» должен был принимать симферопольскую «Таврию», но из-за финансовых проблем не смог провести даже домашний матч. Скорее всего, ему будет засчитано техническое поражение (два таких во время сезона означает автоматическое снятие с турнира).

ФК «Тростянец» в гостях проиграл «Полтаве» 0:2, а «Виктория» из Николаевки впервые проиграла под руководством нового тренера Анатолия Безсмертного – 1:2 от «Скорука» в Никополе. Единственный гол за наших забил Дмитрий Гранкин в конце первого тайма, во втором хозяева забили дважды. Решающий с сомнительного пенальти в компенсированное арбитром время.

Спорт Виктория Николаевка ФК Тростянец Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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