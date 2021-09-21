На Сумщине пьяный водитель устроил три ДТП за два часа Полицейские Глухова составили девять админматериалов на злостного нарушителя ПДД.

В полицию Глухова поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на одной из улиц города. По указанному адресу выехали полицейские, однако виновник ДТП, который столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Volkswagen, успел покинуть место автоаварии. По словам свидетелей, водитель Audi, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

На розыск автомобиля и его водителя были ориентированы все сотрудники в составе групп реагирования патрульной полиции, работавших в это время в городе. Вскоре разыскиваемое транспортное средство заметили на окраине Глухова, где оно столкнулся с ВАЗ-2102, который двигался впереди него. После совершенного водитель иномарки с места происшествия скрылся.

Еще одно сообщение об автоаварии с участием похожего автомобиля, поступило из села Полошки. Свидетели утверждали, что водитель Audi совершил наезд на электроопору, повредил ее и скрылся с места аварии.

«Принятыми мерами указанный автомобиль и его водителя разыскали, - рассказывает Сергей Буханистый, начальник отдела полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции. – Водитель был с признаками сильного алкогольного опьянения, однако отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. На него наши сотрудники составили девять административных материалов: три по ст. 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества», три по ст. 122 - 4 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия», по ст. 122-2 «Невыполнение водителями требований об остановке», по ст. 126 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами» и ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» Кодекса Украины об административных правонарушениях».

За содеянное водителю грозят немалые штрафы и лишение права управления транспортными средствами на срок один год, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.