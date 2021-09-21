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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині 250 людей, які лікують наркозалежність, отримали соціальних працівників

У травні на шести сайтах замісної підтримувальної терапії Сумщини з’явилися соціальні працівники від громадської організації «Клуб «Шанс». За цей час соціальним супроводом охопили 250 людей, які лікуються від наркозалежності.

Кейс-менеджери організації безкоштовно надають послуги психосоціального супроводу пацієнтам ЗПТ, допомагають вирішувати медичні, психологічні, соціальні, юридичні питання клієнтів, формують прихильність до лікування ВІЛ, що сприяє зниженню вірусного навантаження та ризиків передачі захворювання.

Також вони індивідуально консультують клієнтів і членів їх родин, надають інформацію про програму замісної терапії та наявність вільних курсів.

Зокрема, у Сумах соціальним супроводом охопили 160 пацієнтів замісної терапії у КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань».

Ще по 30 наркозалежних отримали кейс-менеджерів у Конотопі та Шостці. У Ромнах, Охтирці та Лебедині — по 10 людей, які лікуються від залежності, забезпечені соціальним супроводом.

Діяльність здійснюється в рамках напряму «Психосоціальний супровід пацієнтів замісної підтримувальної терапії (ЗПТ)», який реалізується за фінансової підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я».

Довідково: Замісна підтримувальна терапія — метод допомоги наркозалежним людям, які вживають опіати. ЗПТ вважається одним з найбільш успішних у світі методів лікування наркозалежності. Під час замісної терапії лікарі призначають медикаменти, які допомагають уникнути синдрому відміни (ломки) та відмовитися від вживання вуличних наркотиків і загалом поліпшити стан здоров’я.

Лікування опіоїдної залежності препаратами замісної підтримувальної терапії поєднує застосування ліків та психосоціальної підтримки. Ліки знімають стан відміни, забезпечують контроль або усувають потяг чи блокують ейфорійний ефект подальшого вживання опіоїдів. Психосоціальна підтримка допомагає покращити якість життя. Допомога може варіювати від найпростіших заходів, таких як консультування, надання психологічної підтримки, супровід до лікувального закладу, сприяння в працевлаштуванні, до вирішення складних проблем із залученням юриста, психотерапевта або інших фахівців.

Общество
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