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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:08117

На Сумщине планируется уменьшить количество медколледжей

Об этом рассказал начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко во время брифинга.

Как сообщил Сергей Бутенко, одним из болезненных социальных вопросов, который назрел в области, вопрос функционирования медицинских колледжей. Загруженность пяти медицинских учреждений, работающих в области, составляет лишь 50%. Фактически количество учеников там в два раза меньше, чем мощность этих учреждений.

Кроме того, как правило, лишь небольшое количество выпускников устраиваются в учреждения здравоохранения, которые работают на территории области.

«В связи с этим, возникает потребность в оптимизации учреждений, ведь пять медицинских колледжей для области сейчас много. Уже принято решение областного совета о присоединении Глуховского медицинского колледжа к Конотопскому. Сейчас рассматривается вопрос о присоединении Шосткинского колледжа к Сумскому, - сообщил Сергей Бутенко. - Таким образом в будущем планируется уменьшить количество соответствующих заведений до трех, что, безусловно, сохранит ресурсы областного бюджета. А эти средства можно будет направить на развитие учреждений здравоохранения».

Также начальник управления здравоохранения отметил, что областной бюджет на сегодня фактически недовыполняется, средств для развития учреждений здравоохранения, особенно областных, нет. Те средства, которые получают учреждения от хозяйственной деятельности, в основном идут на заработную плату и минимальное обеспечение этих учреждений медикаментами, питанием.

Общество Медколледж
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