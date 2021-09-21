На Серединобудщине в дом пожилых супругов пришли две женщины, которые в разговоре назвались социальными работницами. Последние рассказали, что ходят по домам престарелых и собирают информацию о сбережениях пенсионеров. Говорят, с нового года в стране будут другие деньги, и, купюры старого образца нужно обменять на новые.
Поверив незнакомкам, 72-летняя хозяйка достала из тайника 31 000 гривен, пересчитала их и положила в предложенный «соцработницами» конверт. Те, на глазах у владельцев дома, его заклеили и положили на стол, объясняя, что на следующий день приедут представители почты и обменяют им эти деньги на купюры нового образца. А потом стали доставать из своих сумок продукты питания, которые, якобы, раздают всем социально незащищенным слоям населения в виде гуманитарной помощи от Евросоюза.
Впоследствии, после визита «благодетельниц», хозяева решили-таки проверить содержимое конверта и нашли в нем порезанную по формату купюр обычную бумагу.
В этот же день похожие «соцработницы» с продуктовым набором посетили и дом пожилых супругов на Шосткинщине. Пенсионерам злоумышленницы тоже рассказали о «денежной реформе» и необходимость поменять старые купюры на новые. На этот раз одна из посетительниц помогала 94-летней хозяйке искать сбережения в сундуке. Вроде бы и нашли, однако после их визита хозяева недосчитались 15000 гривен.
По обоим фактам в полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц злоумышленниц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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