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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:42251

На Сумщине мошенницы провели «денежную реформу», заработав 46 тыс. грн

За минувшие сутки от мошеннических действий «соцработниц» пострадали две пожилые супружеские пары из Шосткинского района.

На Серединобудщине в дом пожилых супругов пришли две женщины, которые в разговоре назвались социальными работницами. Последние рассказали, что ходят по домам престарелых и собирают информацию о сбережениях пенсионеров. Говорят, с нового года в стране будут другие деньги, и, купюры старого образца нужно обменять на новые.

Поверив незнакомкам, 72-летняя хозяйка достала из тайника 31 000 гривен, пересчитала их и положила в предложенный «соцработницами» конверт. Те, на глазах у владельцев дома, его заклеили и положили на стол, объясняя, что на следующий день приедут представители почты и обменяют им эти деньги на купюры нового образца. А потом стали доставать из своих сумок продукты питания, которые, якобы, раздают всем социально незащищенным слоям населения в виде гуманитарной помощи от Евросоюза.

Впоследствии, после визита «благодетельниц», хозяева решили-таки проверить содержимое конверта и нашли в нем порезанную по формату купюр обычную бумагу.

В этот же день похожие «соцработницы» с продуктовым набором посетили и дом пожилых супругов на Шосткинщине. Пенсионерам злоумышленницы тоже рассказали о «денежной реформе» и необходимость поменять старые купюры на новые. На этот раз одна из посетительниц помогала 94-летней хозяйке искать сбережения в сундуке. Вроде бы и нашли, однако после их визита хозяева недосчитались 15000 гривен.

По обоим фактам в полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц злоумышленниц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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